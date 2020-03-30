2020-03-30T14:00:57+03:00
Происшествия

В Орле двоих мужчин поймали с наркотиками

За хранение "синтетики" обоим грозит реальный срок: возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле двое мужчин попались на хранении наркотиков. Теперь обоим грозит реальный срок: возбуждено уголовное дело.

Любителей запрещенных веществ поймали оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции. У 39-летнего и 36-летнего горожан при себе был сверток из фольги с предположительно наркотическим веществом. Их изъяли, экспертиза подтвердила: синтетика весом в половину грамма.

- В отношении данных граждан отделом дознания УМВД России по г.Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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