Коронавирус в Орле: Следственный комитет перешел на дистанционную работу с гражданами

30 Март 2020 2020-03-30T12:39:44+03:00

Рассказываем, как обратиться к следователям, не выходя из дома

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В Орловской области Следственный комитет перешел в новый формат работы с жителями. На время вынужденной изоляции, принятой из-за распространения коронавируса, следователи примут обращения и заявления орловцев, а также ответят на вопросы дистанционно.

Во-первых, работает интернет-приемная, на официальном сайте. Во-вторых, можно обратиться в интернет-приемную к руководителю ведомства через социальную сеть Вконтакте: пишите и направляйте обращения сюда.

А также в круглосуточном режиме действуют оперативные телефоны:

- дежурный по управлению

- телефон доверия: 8 (4862) 73-29-75 - телефонная линия "Ребенок в опасности": 8 (4862) 59-19-79, 123 - телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: 8-920-800-54-50. - По вопросам записи на личный прием, регистрации и рассмотрения обращений можно обращаться по телефонам: 8-(4862)-59-19-63, 8-920-287-23-55, - рассказала "Комсомолке" о новом формате работы ведомства Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU