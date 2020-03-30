2020-03-30T12:39:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: Следственный комитет перешел на дистанционную работу с гражданами

Рассказываем, как обратиться к следователям, не выходя из дома
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области Следственный комитет перешел в новый формат работы с жителями. На время вынужденной изоляции, принятой из-за распространения коронавируса, следователи примут обращения и заявления орловцев, а также ответят на вопросы дистанционно.

Во-первых, работает интернет-приемная, на официальном сайте. Во-вторых, можно обратиться в интернет-приемную к руководителю ведомства через социальную сеть Вконтакте: пишите и направляйте обращения сюда.

А также в круглосуточном режиме действуют оперативные телефоны:

- дежурный по управлению

- телефон доверия: 8 (4862) 73-29-75 - телефонная линия "Ребенок в опасности": 8 (4862) 59-19-79, 123 - телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: 8-920-800-54-50. - По вопросам записи на личный прием, регистрации и рассмотрения обращений можно обращаться по телефонам: 8-(4862)-59-19-63, 8-920-287-23-55, - рассказала "Комсомолке" о новом формате работы ведомства Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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