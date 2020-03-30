Из-за поджога сухой травы в Орловской области сгорели дом и сарай

30 Март 2020 2020-03-30T11:24:34+03:00

В МЧС в очередной раз напоминают об опасности поджогов и о штрафах, грозящих поджигателям Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В МЧС жителей региона в очередной раз призывают не устраивать поджоги

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В Орловской области из-за поджога сухой травы сгорел дом и хозяйственная постройка. ЧП случилось в Верховском районе в минувшие выходные.

Все произошло в деревне Сухотиновка. В субботу, 28 марта, около половины двенадцатого часа дня спасателям поступил сигнал о пожаре.

- В результате пожара нежилой дом выгорел изнутри на площади 60 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Хозяйственная постройка выгорела изнутри на площади 30 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась, - рассказали о последствиях ЧП "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, удалось избежать жертв, размер ущерба сейчас подсчитывается. Отметим, что череда повсеместных пожаров продолжается на Орловщине и в большинстве из них люди виноваты сами. В МЧС в очередной раз напоминают об опасности поджогов и о штрафах, грозящих поджигателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU