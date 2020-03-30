Водитель иномарки травмировалась в ДТП с переворотом на трассе "Орел-Тамбов"
На орловской дороге в ДТП с переворотом травмировалась женщина-водитель. Авария произошла накануне вечером, 29 марта.
В одиннадцатом часу 43-летняя автоледи ехала за рулем автомобиля марки "Хендаи" по трассе "Орел-Тамбов" со стороны Орла в сторону районного центра Ливны. В какой-то момент она не смогла справиться с управлением.
- Водитель допустила съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП она получила телесные повреждения, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные полицейские зарегистрировали на дорогах региона 20 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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