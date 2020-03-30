2020-03-30T10:51:39+03:00
Досуг

Орловский театр "Свободное пространство" показывает спектакли онлайн

Познакомьтесь с постановками, пока сидите в самоизоляции [афиша]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Неделя самоизоляции для жителей Орловской области продолжается. В это время театр "Свободное пространство" предлагает не терять время даром и познакомиться онлайн сразу с несколькими спектаклями. Мы публикуем афишу.

Во вторник, 31 марта, зрители смогут увидеть "Фокстрот 12 стульев". Танцевально-пластическая фантазия по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» в постановке режиссера Олега Николаева стала новым прочтением знаменитого произведения. Вы не просто познакомитесь с необычной интерпретацией произведения, но и погрузитесь в эпоху прошлого столетия. Начало в 19.00

В четверг, 2 апреля, можно будет посмотреть спектакль "Снегурушка". Здесь традиционный сказочный сюжет превратился в живую, современно и искренне рассказанную историю, полную смешных и грустных подробностей. Начало в 12.00.

В субботу, 4 апреля, вниманию предстанет постановка "Месяц в деревне". Запутанная история любви, в которой все слишком сложно и слишком просто одновременно. Начало в 17.00.

Следите за подробностями и обновлениями в официальной группе театра.

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Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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