Орловчанка, построившая бизнес на иностранных нелегалах, отправится под суд

30 Март 2020 2020-03-30T10:49:44+03:00

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Орловская прокуратура передала дело о фиктивном трудоустройстве иностранцев в суд. Предприимчивая бизнесвумен с напарником создала целую преступную группу.

Женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и подыскивала иностранцев, желающих продлить срок своего нахождения в России, но не имеющих возможности и желания сделать это в законном порядке.

По версии следствия, за организацию незаконного пребывания иностранцев в нашей стране бизнесвумен и ее приятель получили более 730 тысяч рублей.

- Уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой» направлено в Северный районный суд города Орла. Наказание за подобное преступление - вплоть до 7 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU