Под Орлом дама на иномарке выехала на встречку и учинила ДТП
На трассе "Калуга-Орел" накануне вечером, 29 марта, случилось ДТП с участием двух иномарок. Женщина на "Шевроле" выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Фольксваген".
Все случилось примерно в 20.00. Как рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 53-летняя водитель ехала со стороны Орла в сторону Болхова.
-В районе 188 км она выехала на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем "Фольксваген Поло" под управлением 37-летнего водителя, который следовал во встречном направлении - прямо. В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" получил травмы, - сообщили в дорожном ведомстве.
От госпитализации мужчина отказался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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