Под Орлом дама на иномарке выехала на встречку и учинила ДТП

30 Март 2020 2020-03-30T10:33:04+03:00

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На трассе "Калуга-Орел" накануне вечером, 29 марта, случилось ДТП с участием двух иномарок. Женщина на "Шевроле" выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Фольксваген".

Все случилось примерно в 20.00. Как рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 53-летняя водитель ехала со стороны Орла в сторону Болхова.

-В районе 188 км она выехала на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем "Фольксваген Поло" под управлением 37-летнего водителя, который следовал во встречном направлении - прямо. В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" получил травмы, - сообщили в дорожном ведомстве.

От госпитализации мужчина отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU