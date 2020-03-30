2020-03-30T10:23:10+03:00
Общество

В Орле уличные торговцы нарвались на штрафы

Полицейские провели рейд в Северном районе города
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле уличные торговцы нарвались на штраф. В этот раз полицейские провели рейд в Северном районе города, на улице Металлургов.

За несколько прошедших месяцев года к ответственности за незаконную торговлю только здесь привлекли 22 человека.

-Согласно действующему законодательству, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица наказывается административным штрафом от 500 до 2000 рублей, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции свои рейды продолжат: продавцов, реализующих товар за границами ярмарки выходного дня, ждут штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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