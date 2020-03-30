Водитель опрокинувшейся в кювет под Орлом иномарки был пьян
В УГИБДД по Орловской области рассказали о подробностях аварии с переворотом, произошедшей на выходных. Как оказалось, вылетевший в кювет на своем авто водитель был пьян.
Как уже рассказывала "Комсомолка" своим читателям, ДТП случилось в субботу, 28 марта, вечером 51-летний водитель ехал за рулем "Шевроле" по дороге "Орел-Знаменское", со стороны районного центра в направлении областной столицы. На часах было начало девятого, когда водитель не совладал с авто и вылетел с проезжей части в кювет. После чего машина опрокинулась.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - отметили в региональном Управлении ГИБДД.
Теперь за пьяное вождение мужчине грозит ответственность перед законом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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