Водитель опрокинувшейся в кювет под Орлом иномарки был пьян

30 Март 2020 2020-03-30T10:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В УГИБДД по Орловской области рассказали о подробностях аварии с переворотом, произошедшей на выходных. Как оказалось, вылетевший в кювет на своем авто водитель был пьян.

Как уже рассказывала "Комсомолка" своим читателям, ДТП случилось в субботу, 28 марта, вечером 51-летний водитель ехал за рулем "Шевроле" по дороге "Орел-Знаменское", со стороны районного центра в направлении областной столицы. На часах было начало девятого, когда водитель не совладал с авто и вылетел с проезжей части в кювет. После чего машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - отметили в региональном Управлении ГИБДД.

Теперь за пьяное вождение мужчине грозит ответственность перед законом.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU