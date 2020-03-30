2020-03-30T10:15:12+03:00
Происшествия

Жителя орловской глубинки задержали за убийство односельчанина

Кровавое действо разыгралось в Покровском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Жителя Покровского района Орловской области задержали по подозрению в убийстве односельчанина. По версии следствия, на прошлой неделе из-за личной неприязни он прикончил своего знакомого.

Все случилось еще 25 марта. Тогда на территории своего домовладения 46-летний мужчина поссорился со своим 43-летним знакомым. Конфликт перерос в рукоприкладство, хозяин дома напал на односельчанина и забил его до смерти. А тело вывез в лес и закопал. Задержали его через несколько дней, 28 марта.

- Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 43-летнего жителя Покровского района по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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