Коронавирус в Орле, новости на 30 марта: жители региона не спешат соблюдать самоизоляцию, а в больнице подготовят дополнительные места
В мире число зараженных новой коронавирусной инфекцией превысило уже 718 тысяч человек, жертвами хвори стало 33 тысячи 881 человек. Более 149 тысяч пациентов переболели. В Орловской области официально подтверждено 3 случая заболевания, более 800 человек находится под наблюдением, 20 госпитализированы, 570 человек сняты с медицинского наблюдения.
Пациенты содержатся в специализированных боксах. На данный момент в больнице подготовлено 216 инфекционных коек, однако вскоре их количество планируют увеличить до 370.
28 марта в Орловской области начал действовать режим самоизоляции. Однако экстренные меры многие жители региона не восприняли всерьез, перепутав их с внеплановыми каникулами: взрослые, пенсионеры, семьи с детьми - многие провели выходные свободно разгуливая по улицам, магазинам, собираясь на шашлыки большими компаниями.
Губернатор Андрей Клычков обратился к жителям области подчеркнув, что предстоящая неделя испытание и время персональной ответственности каждого человека. Глава региона призвал отказаться от тусовок, а бизнесменам не играть с огнем и не заставлять людей выходить без надобности на работу.
О несоблюдении работодателем их трудовых прав работники могут сообщить в трудовую инспекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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