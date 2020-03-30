2020-03-30T11:11:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 30 марта: жители региона не спешат соблюдать самоизоляцию, а в больнице подготовят дополнительные места

Мы собрали последние новости о коронавирусе и необходимых ограничениях в Орловской области на утро 30 марта 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской областиМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской областиФото: Ольга СУПОНЕВА
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В мире число зараженных новой коронавирусной инфекцией превысило уже 718 тысяч человек, жертвами хвори стало 33 тысячи 881 человек. Более 149 тысяч пациентов переболели. В Орловской области официально подтверждено 3 случая заболевания, более 800 человек находится под наблюдением, 20 госпитализированы, 570 человек сняты с медицинского наблюдения.

Пациенты содержатся в специализированных боксах. На данный момент в больнице подготовлено 216 инфекционных коек, однако вскоре их количество планируют увеличить до 370.

28 марта в Орловской области начал действовать режим самоизоляции. Однако экстренные меры многие жители региона не восприняли всерьез, перепутав их с внеплановыми каникулами: взрослые, пенсионеры, семьи с детьми - многие провели выходные свободно разгуливая по улицам, магазинам, собираясь на шашлыки большими компаниями.

Губернатор Андрей Клычков обратился к жителям области подчеркнув, что предстоящая неделя испытание и время персональной ответственности каждого человека. Глава региона призвал отказаться от тусовок, а бизнесменам не играть с огнем и не заставлять людей выходить без надобности на работу.

О несоблюдении работодателем их трудовых прав работники могут сообщить в трудовую инспекцию.

О том, что происходит в России и мире, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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