Орловские энергетики будут принимать заявки по круглосуточным телефонам
В связи с профилактикой коронавирусной инфекции клиентские офисы ООО «Орловский энергосбыт» закрыты с 30 марта по 3 апреля. Однако жители региона смогут подать заявки и задать интересующие вопросы, не выходя из дома.
Сделать это можно любым удобным способом - через личный кабинет или форму «Задать вопрос» на официальном сайте, соцсети ВКонтакте, Facebook, Одноклассники или в контактном центре по телефонам 8 (4862) 25-55-77 (короткий бесплатный номер для стационарных телефонов - 13-53).
Если в вашем доме неожиданно отключили свет, то можно позвонить и узнать причину по круглосуточным телефонам 8 (4862) 55-35-14 в «Орёлоблэнерго» (для жителей Орла и районных центров) и 8-800-50-50-115 в «МРСК Центра» (для жителей сельской местности).
- У жителей, чьи дома присоединены к сетям компании «МРСК Центра», также есть возможность самостоятельно узнать о причинах отключения и планируемых сроках восстановления электроснабжения. Для этого необходимо оставить запрос на сайте компании www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении – Сообщить об отключениях», - сообщает пресс-служба ООО «Орловский энергосбыт».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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