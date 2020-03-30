2020-03-30T09:30:44+03:00
Происшествия

Почти 200 пожаров за сутки потушили орловские спасатели за сутки

Пал сухой травы уже привел к трагедии, однако орловцы все равно играют с огнем
Ольга СУПОНЕВА
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В МЧС призывают жителей регионе соблюдать правила пожарной безопасностиВ МЧС призывают жителей регионе соблюдать правила пожарной безопасностиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области продолжается череда повсеместных пожаров. Причем в большинстве из них виновны сами жители региона: только за дежурные сутки спасатели выезжали на тушение почти 200 раз.

Несмотря на введенный на прошлой неделе особый противопожарный режим, штрафы и даже трагическую гибель пожилого мужчины из-за поджога сухостоя, орловцы пренебрегают всеми правилами и массово устраивают поджоги.

- За сутки в Орловской области горел дом и хоз постройка в Верховском районе, хозпостройки в Свердловском и Орловском районах, 152 раза тушили пожарные сухую растительность и 32 раза - полыхающий мусор. По факту сжигания сухой травяной растительности составлено 39 административных протоколов, - рассказала корреспонденту "КП-Орел" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

МЧС в который раз призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы обнаружили горящую сухую траву звоните 01, 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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