Почти 200 пожаров за сутки потушили орловские спасатели за сутки

30 Март 2020 2020-03-30T09:30:44+03:00

Пал сухой травы уже привел к трагедии, однако орловцы все равно играют с огнем

Изменить размер текста: A A

В Орловской области продолжается череда повсеместных пожаров. Причем в большинстве из них виновны сами жители региона: только за дежурные сутки спасатели выезжали на тушение почти 200 раз.

Несмотря на введенный на прошлой неделе особый противопожарный режим, штрафы и даже трагическую гибель пожилого мужчины из-за поджога сухостоя, орловцы пренебрегают всеми правилами и массово устраивают поджоги.

- За сутки в Орловской области горел дом и хоз постройка в Верховском районе, хозпостройки в Свердловском и Орловском районах, 152 раза тушили пожарные сухую растительность и 32 раза - полыхающий мусор. По факту сжигания сухой травяной растительности составлено 39 административных протоколов, - рассказала корреспонденту "КП-Орел" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

МЧС в который раз призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы обнаружили горящую сухую траву звоните 01, 101 или 112.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU