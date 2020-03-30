Орловская Госавтоинспекция временно изменила порядок приема

30 Март 2020 2020-03-30T09:20:56+03:00

Консультировать автолюбителей будут по телефону и электронной почте

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Орловская Госавтоинспекция ограничила личный прием автолюбителей. Регистрация авто и сдача экзаменов на водительские права будет проходить по предварительной записи через портал Госуслуг.

- Автошколам рекомендуется сократить число одновременно сдающих экзамены. Телефоны для справок, касающихся экзаменационной деятельности и предварительной записи на практический экзамен: 8 (4862) 77-55-62, 8 (4862) 72-90-36, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Заявления на изменение в конструкции машины потребуется отправить на электронную почту. Для жителей Орла - www.mreo1orel@mvd.ru, Ливен - www.mreo2livny@mv.ru и Мценска www.mreo3mtsensk@mvd.ru. При этом нужно приложить документы технической экспертизой.

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ИСТОЧНИК KP.RU