Под Орлом иномарка улетела в кювет
Под Орлом в ДТП с опрокидыванием пострадал водитель легкового автомобиля. Иномарка вылетела в кювет.
ДТП случилось в минувшие выходные. В субботу, 28 марта, вечером 51-летний водитель ехал за рулем "Шевроле" по дороге "Орел-Знаменское", со стороны районного центра в направлении областной столицы. На часах было начало девятого, когда водитель не совладал с авто и вылетел с проезжей части в кювет. После чего авто опрокинулось.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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