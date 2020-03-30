Под Орлом иномарка улетела в кювет

30 Март 2020 2020-03-30T09:14:35+03:00

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Под Орлом в ДТП с опрокидыванием пострадал водитель легкового автомобиля. Иномарка вылетела в кювет.

ДТП случилось в минувшие выходные. В субботу, 28 марта, вечером 51-летний водитель ехал за рулем "Шевроле" по дороге "Орел-Знаменское", со стороны районного центра в направлении областной столицы. На часах было начало девятого, когда водитель не совладал с авто и вылетел с проезжей части в кювет. После чего авто опрокинулось.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU