Оформить регистрацию и паспорта орловцы смогут по предварительной записи

30 Март 2020 2020-03-30T08:51:52+03:00

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Управление по вопросам миграции регионального УМВД продолжает прием граждан, но только по предварительной записи.

Чтобы избежать массового скопления людей ведомство просит записываться заранее через портал госуслуги или по телефонам 54-11-68 или 54-13-06.

Также проконсультироваться по целому ряду вопросов можно удаленно. Что уточнить информацию о постановке на миграционный учет, регистрации по месту жительства, оформление паспорта и снятия с регистрационного учета можно позвонить по телефону 54-11-62 или 54-11-63.

Ситуацию с оформления загранпаспортов можно пояснить по телефону 54-11-67.

- Управление по вопросам миграции временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию иностранным гражданам, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU