Оформить регистрацию и паспорта орловцы смогут по предварительной записи
Управление по вопросам миграции регионального УМВД продолжает прием граждан, но только по предварительной записи.
Чтобы избежать массового скопления людей ведомство просит записываться заранее через портал госуслуги или по телефонам 54-11-68 или 54-13-06.
Также проконсультироваться по целому ряду вопросов можно удаленно. Что уточнить информацию о постановке на миграционный учет, регистрации по месту жительства, оформление паспорта и снятия с регистрационного учета можно позвонить по телефону 54-11-62 или 54-11-63.
Ситуацию с оформления загранпаспортов можно пояснить по телефону 54-11-67.
- Управление по вопросам миграции временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию иностранным гражданам, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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