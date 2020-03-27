Орловцу, выложившему экстремистский пост в соцсетях, назначили наказание
Советский районный суд вынес решение по делу о провоцировании межнациональной вражды. Молодого человека ждет административный штраф в размере 12 тысяч рублей.
Как стало известно «КП», парень разместил на своей странице в соцсетях аудиофайл, включенный в Федеральный список экстремистских материалов. В результат доступ к нему имели все посетители его аккаунта.
- Постановление по делу по статье 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично) вступило в законную силу. Аудиозапись со страницы в сети Интернет правонарушителем удалена, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU