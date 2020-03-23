23 Март 2020 2020-03-23T14:48:22+03:00

Орловчанка напала собутыльника и едва не зарезала Фото: Архив "КП"

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В Заводском районе Орла очередное бурное застолье едва не привело к трагедии. 44-летняя женщина обиделась на своего собутыльника и решила ему отомстить.

Разгневанная дама схватила со стола нож и вонзила в приятеля. Мужчина доставлен в больницу.

- В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозревая задержана. Ведется следствие, - сообщили «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU