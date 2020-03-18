В Орле поймали с поличным очередного наркоторговца
В Орле сотрудники полиции задержали на месте преступления очередного наркоторговца. 26-летний парень попался, когда делал «закладку» в тайник.
У молодого человека изъяли у него 14 свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой более 13 граммов.
- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических веществ». Мужчина задержан. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU