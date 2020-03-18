18 Март 2020 2020-03-18T15:32:45+03:00

В Орле поймали с поличным очередного наркоторговца Фото: Архив "КП"

26-летний парень попался, когда делал «закладку» в областном центре

Изменить размер текста: A A

В Орле сотрудники полиции задержали на месте преступления очередного наркоторговца. 26-летний парень попался, когда делал «закладку» в тайник.

У молодого человека изъяли у него 14 свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой более 13 граммов.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических веществ». Мужчина задержан. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU