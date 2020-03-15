2020-03-15T07:52:50+03:00
Происшествия

Мошенник оставил орловца без 152 тысяч рублей с помощью одного звонка

Незнакомец преставился сотрудником банка
Наталья Меркулова
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Мошенник оставил орловца без 152 тысяч рублей с помощью одного звонкаМошенник оставил орловца без 152 тысяч рублей с помощью одного звонкаФото: Архив "КП"
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В Покровском районе Орловской области сотрудники полиции ищут мошенника, который оставил местного жителя без крупной суммы денег. Незнакомец преставился сотрудником банка и выманил у него все его данные по карте.

Мошенник так убедительно общался с мужчиной по телефону, что тот ничего не заподозрил и рассказал ему номер карты и код для входа в онлайн-приложение.

- Возбуждено уголовное дело по статье « Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие и установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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