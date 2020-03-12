2020-03-12T18:50:22+03:00
Общество

В Орловской области больше трехсот многодетных семей получили участки

Земля предоставляется для возведения домов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В Орловской области землю под застройку выделили 314 многодетным семьям. Такое количество участков получили семьи в прошлом, 2019-м, году.

Речь об этом велась на тематическом заседании, которое провел глава региона Андрей Клычков. На повестке дня - меры поддержки многодетных семей.

- Участники заседания обсудили ход реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области», а также рассмотрели вопрос о предоставлении многодетным семьям земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что всего в регионе в очереди на получение участка под строительство стоит более полутора тысяч многодетных семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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