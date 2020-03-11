Орловский облсовет соберется внепланово, чтобы рассмотреть поправки в Конституцию
Депутаты Орловского облсовета внепланово соберутся, чтобы рассмотреть поправки в Конституцию. Заседание состоится на этой неделе.
Решение провести внеочередную сессию приняли на заседании президиума Облсовета сегодня, 11 марта. Парламентарии обсудили предложенные поправки.
- Нас ожидает процесс усиления Конституции России, а не её кардинальной или фундаментальной перестройки, - отметил в процессе обсуждения спикер Облсовета Леонид Музалевский.
Внеочередное заседание назначено на 10 утра 12 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU