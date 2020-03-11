В Ливенском районе сгорела фура
В Ливенском районе Орловской области сегодня утром, 11 марта, спасатели тушили загоревшийся большегруз. У фуры полыхал моторный отсек.
ЧП произошло в поселке Свободная Дубрава. Очевидцы сообщили о происшествии по телефону пожарно-спасательной службы около половины девятого. Сотрудники МЧС прибыли на место.
- Произошло возгорание автомобиля. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.
По какой причине вспыхнул и распространился огонь сейчас устанавливают эксперты ведомства. В МЧС отмечают, что с начала года в Орловской области было зафиксировано 18 пожаров на транспорте. 16 из сгоревших машин - легковые.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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