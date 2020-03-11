В Ливенском районе сгорела фура

11 Март 2020 2020-03-11T15:43:24+03:00

В ЧП обошлось без пострадавших, причину пожара устанавливают эксперты Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Изменить размер текста: A A

В Ливенском районе Орловской области сегодня утром, 11 марта, спасатели тушили загоревшийся большегруз. У фуры полыхал моторный отсек.

ЧП произошло в поселке Свободная Дубрава. Очевидцы сообщили о происшествии по телефону пожарно-спасательной службы около половины девятого. Сотрудники МЧС прибыли на место.

- Произошло возгорание автомобиля. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

По какой причине вспыхнул и распространился огонь сейчас устанавливают эксперты ведомства. В МЧС отмечают, что с начала года в Орловской области было зафиксировано 18 пожаров на транспорте. 16 из сгоревших машин - легковые.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU