11 Март 2020 2020-03-11T15:36:23+03:00

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В Орле суд на год отправил за решетку любителя пьяной езды. Мужчина, который дважды подряд попался полицейским будучи подшофе за рулем, отбывать наказание будет в колонии строгого режима.

Судили жителя Свердловского района по статье "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения". Дело в том, что в 2018 году лихача, подвергнутому административному наказанию за пьяную езду вновь остановили сотрудники ДПС. И тот снова приложился к бутылке.

- Судом ему окончательно назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

Решение мужчина пытался обжаловать, однако правосудие оставило его без изменения. Приговор вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU