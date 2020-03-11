Во Мценске выбрали самую умелую женщину-водителя
В городе Мценске Орловской области состоялся конкурс на умение управляться с автомобилем. Свое мастерство жительницы райцентра проявили в состязании "Автоледи-2020".
Участницы прошли несколько этапов: показали, насколько хорошо они знают правила дорожного движения, разбираются ли в моделях авто, а также проявили практические навыки. Соревнованились в водительском мастерстве женщины на автодроме, а также специальных тренажерах. Кроме того, дам ждал творческий этап.
Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, победительницам вручили почетные грамоты и призы. Золото завоевала заведующая детским садом №6 районного центра Вероника Осипова.
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ИСТОЧНИК KP.RU