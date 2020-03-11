Во Мценске выбрали самую умелую женщину-водителя

11 Март 2020 2020-03-11T15:25:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Мценске Орловской области состоялся конкурс на умение управляться с автомобилем. Свое мастерство жительницы райцентра проявили в состязании "Автоледи-2020".

Участницы прошли несколько этапов: показали, насколько хорошо они знают правила дорожного движения, разбираются ли в моделях авто, а также проявили практические навыки. Соревнованились в водительском мастерстве женщины на автодроме, а также специальных тренажерах. Кроме того, дам ждал творческий этап.

Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, победительницам вручили почетные грамоты и призы. Золото завоевала заведующая детским садом №6 районного центра Вероника Осипова.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU