2020-03-11T15:06:36+03:00
Экономика

«Открытие» в Орле вошел в Топ- 5 банков региона

В 2019 году клиентский поток в отделениях банка относительно 2018-го увеличился в 5 раз
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В прошлом году актуальными продуктами были: ипотека и рефинансирование кредитов, потребительские кредиты и кредитные карты, вклады и инвестиционные продукты. По объемам ипотеки банк вошел в топ-3, а по привлечению средств физических лиц - в топ-5. Для бизнеса актуальны запрос на снижение стоимости привлекаемых средств и переход в дистанционные каналы обслуживания и эта тенденция сохраняется.

Работа с предпринимателями – это одно из приоритетных направлений работы в области. В 2019 году банк открыл субъектам малого и среднего предпринимательства более 500 расчетных счетов, а портфель привлеченных средств на 1 января 2020 года вырос почти на 200%. В 2020 году стоит задача увеличить кредитный портфель клиентов МСБ и число активных клиентов в 2 раза. Банк кредитует в регионе разные отрасли, однако наибольший удельный вес занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики: 60% кредитов предоставлено производственным компаниям, 35% - предприятиям сферы торговли, 5% - прочим отраслям.

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - универсальный банк. В равной мере наш банк ориентирован и на развитие малого и среднего бизнеса, и на рост корпоративного и розничного портфелей. Причем, по темпам роста мы планируем двигаться быстрее рынка - по всем направлениям ожидается минимум 2-х кратный рост», - отметила Светлана Волобуева, управляющий банком «Открытие» в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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