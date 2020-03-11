Орловские осужденные обыграли студентов в КВН

11 Март 2020 2020-03-11T14:17:01+03:00

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В колонии-поселении №3 в селе Шахово прошел юмористический турнир между командой осужденных "Новые люди" и студенческой командой "Му-му" ОГУ имени Тургенева.

По традиции КВНщики состязались в остроумии, артистизме, импровизации и находчивости. На протяжении двух месяцев участники готовили номера в четырех номинациях: визитная карточка, юмористическая миниатюра, стендап и пародии.

- Зрительный зал был в восторге от выступлений и на протяжении всего мероприятия поддерживал участников громкими и продолжительными аплодисментами, а также лозунгами на плакатах, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН по Орловской области.

Кубок КВН достался команде "Новые люди", но студенты пообещали взять реванш уже в следующей игре.

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ИСТОЧНИК KP.RU