Орловские осужденные обыграли студентов в КВН
В колонии-поселении №3 в селе Шахово прошел юмористический турнир между командой осужденных "Новые люди" и студенческой командой "Му-му" ОГУ имени Тургенева.
По традиции КВНщики состязались в остроумии, артистизме, импровизации и находчивости. На протяжении двух месяцев участники готовили номера в четырех номинациях: визитная карточка, юмористическая миниатюра, стендап и пародии.
- Зрительный зал был в восторге от выступлений и на протяжении всего мероприятия поддерживал участников громкими и продолжительными аплодисментами, а также лозунгами на плакатах, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН по Орловской области.
Кубок КВН достался команде "Новые люди", но студенты пообещали взять реванш уже в следующей игре.
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ИСТОЧНИК KP.RU