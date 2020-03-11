На Орловскую область надвигается непогода

11 Март 2020 2020-03-11T13:58:56+03:00

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Весеннее тепло на Орловщине уступает место непогоде. В региональном МЧС жителей региона предупредили: на область надвигается сильный ветер, дожди и мокрый снег.

Как прогнозирует Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки (с 21 часа вечера 11 марта по 21 час 12 марта) на территории области будет пасмурно с прояснениями. Ночью пройдут дожди, в дневное время местами умеренный, местами небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 15-18 м/c. Термометры ночью покажут +2..+7 градуса тепла, днем +7...+12 градусов.

А вот 13 марта, судя по прогнозу, ожижадается дождь со снегом. При этом к выходным синоптики и вовсе прогнозируют заморозки: в центральную Россию придет холодный атмосферный фронт.

В чрезвычайном ведомстве орловцев просят не забывать о правилах безопасности. В плохую погоду бдительность лишней не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU