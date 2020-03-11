В Орле началась проверка из-за необеспечения ребенка-инвалида лекарствами

11 Март 2020 2020-03-11T13:17:25+03:00

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Сегодня, 11 марта, после появления в СМИ информации о том, что ребенок-инвалид не получает льготные лекарства уже три месяца, региональный СК начал доследственную проверку.

Как сообщает издание «Орловские новости», мама малыша закреплена за поликлиникой №2 в Орле.

- Следователям предстоит установить причины, повлекшие возникновение проблемы, а также оценку действиям лиц, которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU