11 Март 2020 2020-03-11T12:55:46+03:00

Движение на Васильевской улице в Орле ограничат до 31 августа Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

По сообщениям пресс-службы Администрации Орла, автомобильное движение на Васильевской улице временно ограничат с 16 марта до 31 августа из-за ремонта дороги.

Это коснется участка от переулка Западный до Карачевского шоссе. Вскоре к работе здесь преступит подрядчик ООО «ГИАТТ». Именно эта фирма занималась в 2019-м ремонтом тротуаров на Комсомольской.

Всего же в этом году ремонт коснется 11 городских улиц.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU