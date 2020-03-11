Движение на Васильевской улице в Орле ограничат до 31 августа
По сообщениям пресс-службы Администрации Орла, автомобильное движение на Васильевской улице временно ограничат с 16 марта до 31 августа из-за ремонта дороги.
Это коснется участка от переулка Западный до Карачевского шоссе. Вскоре к работе здесь преступит подрядчик ООО «ГИАТТ». Именно эта фирма занималась в 2019-м ремонтом тротуаров на Комсомольской.
Всего же в этом году ремонт коснется 11 городских улиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU