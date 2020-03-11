11 Март 2020 2020-03-11T12:39:47+03:00

В Орле закончилось расследование дела о мошенничестве экс-полицейского и чиновника Фото: Архив "КП"

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Следственный комитет Орловской области закончил расследование дела о мошенничестве экс-полицейского и чиновника из патриотического отдела обладминистрации. Предприимчивая компания заключала фиктивные кредитные договора на 5 миллионов рублей.

Как известно из материалов дела, в декабре 2017 года они создали липовую фирму на своего знакомого и заключили с одним из банков договор о сотрудничестве. По нему они могли заключать договоры кредитования с физическими и юридическими лицами.

В итоге мошенники успели заключить фиктивные кредитные договоры с 70 людьми без их ведома и получили в свое распоряжение крупную сумму денег.

- В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела. Затем оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.

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ИСТОЧНИК KP.RU