В Орле вновь обсудили законопроект о митингах

11 Март 2020 2020-03-11T16:10:19+03:00

Публичные мероприятия могут оказаться под запретом на четырех площадках облцентра

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Вчера, 10 марта, в Орле состоялось заседание в центре внимание которого вновь встал закон о митингах. Напомним, впервые на повестке дня он оказался в январе и был одобрен в первом чтении. Грядущие перемены обсудили члены Общественного совета при региональном парламенте.

Согласно проекту закона № 514-6 под запретом для митингов, шествий и демонстраций могут стать ярмарки выходного дня. По мнению депутатов это необходимо сделать для создания свободного доступа покупателей к торговым местам и поддержания безопасности.

Прежде всего, ограничения касаются четырех территорий города - Комсомольской площади, площади маршала Жукова, территорий возле ТЦ «Европа» и ТРЦ «РИО» на Московском шоссе. Ряд участников заседания выступили за организацию удобных площадок для публичных выступлений без вреда для горожан.

Высказали свое мнение наряду с общественниками и парламентарии.

- Удобно бы было организовать в каждом из районов областного центра по несколько мест, где можно было бы проводить публичные мероприятия, - предложила депутат Людмила Монина.

Окончательное рассмотрение законопроекта состоится уже в этом месяце.

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ИСТОЧНИК KP.RU