В Орле вновь обсудили законопроект о митингах
Вчера, 10 марта, в Орле состоялось заседание в центре внимание которого вновь встал закон о митингах. Напомним, впервые на повестке дня он оказался в январе и был одобрен в первом чтении. Грядущие перемены обсудили члены Общественного совета при региональном парламенте.
Согласно проекту закона № 514-6 под запретом для митингов, шествий и демонстраций могут стать ярмарки выходного дня. По мнению депутатов это необходимо сделать для создания свободного доступа покупателей к торговым местам и поддержания безопасности.
Прежде всего, ограничения касаются четырех территорий города - Комсомольской площади, площади маршала Жукова, территорий возле ТЦ «Европа» и ТРЦ «РИО» на Московском шоссе. Ряд участников заседания выступили за организацию удобных площадок для публичных выступлений без вреда для горожан.
Высказали свое мнение наряду с общественниками и парламентарии.
- Удобно бы было организовать в каждом из районов областного центра по несколько мест, где можно было бы проводить публичные мероприятия, - предложила депутат Людмила Монина.
Окончательное рассмотрение законопроекта состоится уже в этом месяце.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU