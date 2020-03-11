В Орле пройдет музыкальный конкурс-фестиваль «Звездный свет»

11 Март 2020 2020-03-11T11:43:51+03:00

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В грядущие выходные в Орле пройдет Международный музыкальный конкурс-фестиваль «Звездный свет». На большую сцену выйдут представители как соседних регионов, так и участники из Индии, Армении, Конго и Турции.

По традиции к выступлению юных дарований приурочат благотворительную акцию по сбору вещей для детей-сирот и малоимущих семей. Каждый желающий сможет пожертвовать вещи, предметы быта, игрушки и книги и поддержать тех, кому сейчас особенно трудно.

Не оставят без внимания и самих победителей конкурса. Для них организаторы подготовили в подарок музыкальное оборудование, сертификат на запись песни, интервью на радио и многое другое.

КОГДА? ГДЕ?

15 марта, 10.00

Областной центр народного творчества (пер. Карачевский, 6)

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ИСТОЧНИК KP.RU