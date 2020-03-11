В Орле пройдет музыкальный конкурс-фестиваль «Звездный свет»
В грядущие выходные в Орле пройдет Международный музыкальный конкурс-фестиваль «Звездный свет». На большую сцену выйдут представители как соседних регионов, так и участники из Индии, Армении, Конго и Турции.
По традиции к выступлению юных дарований приурочат благотворительную акцию по сбору вещей для детей-сирот и малоимущих семей. Каждый желающий сможет пожертвовать вещи, предметы быта, игрушки и книги и поддержать тех, кому сейчас особенно трудно.
Не оставят без внимания и самих победителей конкурса. Для них организаторы подготовили в подарок музыкальное оборудование, сертификат на запись песни, интервью на радио и многое другое.
КОГДА? ГДЕ?
15 марта, 10.00
Областной центр народного творчества (пер. Карачевский, 6)
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ИСТОЧНИК KP.RU