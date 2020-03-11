В Орле разоблачили подпольное казино

11 Март 2020 2020-03-11T11:46:49+03:00

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В Орле полицейские разоблачили подпольное казино. Игорный клуб на протяжении нескольких лет держали трое мужчин и одна женщина, теперь всех организаторов ждет суд: возбуждено уголовное дело.

Игорный клуб располагался в Железнодорожном районе города, в нежилом помещении. Он работал еще с мая 2018 года. Принимали только своих, хорошо проверенных людей, строго соблюдалась конспирация. Но лавочку прикрыли полицейские.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- В заведении полицейские обнаружили и изъяли два стола, предназначенных для игр в покер, специальные карты и фишки. Полицейские установили, что противоправная деятельность велась четырьмя гражданами: мужчинами 52, 25 и 30 лет, а также 36-летней женщиной, - прокомментировали инцидент "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В своей деятельности все четверо сознались под тяжестью улик. Уголовное дело СК возбудил по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой"

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU