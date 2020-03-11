В Орле начали готовиться к новому купальному сезону
В Орле начали готовиться к новому купальному сезону. В этом году к охране безопасности на водоемах привлекут общественных спасателей.
С каждым добровольцем прошедшим отбор в «УКХ города Орла» будет заключен срочных трудовых договоров о временной занятости. От кандидата на должность потребуется удостоверение спасателя и хорошая физподготовка.
До 31 мая общественные спасатели пройдут инструктаж а 1 июня уже выйдут на патрулирование.
- Каждого дежурного обеспечат спасательным кругом, концом Александрова и санитарной сумкой, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города.
Приём документов для трудоустройства начнется с 20 мая по адресу Наугорское шоссе, 27а, 3 этаж (кабинет №3). Справки по телефону: 20-13-50.
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ИСТОЧНИК KP.RU