11 Март 2020 2020-03-11T11:24:45+03:00

В Орле начали готовиться к новому купальному сезону. Фото: пресс-служба Администрации города

К охране безопасности на водоемах привлекут общественных спасателей

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В Орле начали готовиться к новому купальному сезону. В этом году к охране безопасности на водоемах привлекут общественных спасателей.

С каждым добровольцем прошедшим отбор в «УКХ города Орла» будет заключен срочных трудовых договоров о временной занятости. От кандидата на должность потребуется удостоверение спасателя и хорошая физподготовка.

До 31 мая общественные спасатели пройдут инструктаж а 1 июня уже выйдут на патрулирование.

- Каждого дежурного обеспечат спасательным кругом, концом Александрова и санитарной сумкой, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города.

Приём документов для трудоустройства начнется с 20 мая по адресу Наугорское шоссе, 27а, 3 этаж (кабинет №3). Справки по телефону: 20-13-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU