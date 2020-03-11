В Орловской области нашли нарушения в ветеринарных документах ряда предприятий

11 Март 2020 2020-03-11T11:01:35+03:00

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По время мониторинга электронных ветеринарных документов, которые коммерческие предприятия обязаны размещать в системе «Меркурий», специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям нашли ряд нарушений. В итоге была заблокирована работа четырех предприятий.

Так одно из них регулярно незаконно добавляло в информационную систему молочную продукцию, полуфабрикаты из мяса птицы, свинины и морепродукты общим весом более 50 тонн без необходимых ветеринарных данных.

Также в поле зрения ведомства попали предприятия реализующие колбасу и мясные полуфабрикаты с истекшим сроком годности.

- В отношении юридических лиц организованы внеплановые документарные проверки, а деятельность ответственных за размещение данных в системе «Меркурий» заблокирована во ФГИС ВетИС на 30 календарных дней, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU