Жители нескольких улиц Орла останутся без горячей воды 11 марта
Сегодня, 11 марта, в Орле жители нескольких улиц останутся без горячей воды. "КП" публикует список адресов, попавших в зону отключения.
Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на диспетчера "Орловской теплосетевой компании", до 14.00 горячее водоснабжение приостановят в домах по:
- ул. Ленина, 4, 4а, 6, 8,10;
- пер. Почтовый д. 6, 8, 10;
- ул. Октябрьская, 62, 64, 68;
- ул. Горького, 63 а;
- ул. Приборостроительная, д. 15, 17, 19, 21;
- ул. Грановского, 2, 4, 6;
- Наугорское шоссе,52;
- ул. Цветаева, 5а;
- ул. Грузовая, 1, 3;
- ул. Раздольная, 64-74, 84;
- ул. Металлургов, 54,14а, 22-44;
- ул.Рощинская,11-25;
- ул. Бурова, 30;
- ул. Маринченко, 37.
Причина отключения - проверка бойлеров.
ИСТОЧНИК KP.RU