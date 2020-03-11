Жители нескольких улиц Орла останутся без горячей воды 11 марта

11 Март 2020 2020-03-11T10:34:44+03:00

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Сегодня, 11 марта, в Орле жители нескольких улиц останутся без горячей воды. "КП" публикует список адресов, попавших в зону отключения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на диспетчера "Орловской теплосетевой компании", до 14.00 горячее водоснабжение приостановят в домах по:

- ул. Ленина, 4, 4а, 6, 8,10;

- пер. Почтовый д. 6, 8, 10;

- ул. Октябрьская, 62, 64, 68;

- ул. Горького, 63 а;

- ул. Приборостроительная, д. 15, 17, 19, 21;

- ул. Грановского, 2, 4, 6;

- Наугорское шоссе,52;

- ул. Цветаева, 5а;

- ул. Грузовая, 1, 3;

- ул. Раздольная, 64-74, 84;

- ул. Металлургов, 54,14а, 22-44;

- ул.Рощинская,11-25;

- ул. Бурова, 30;

- ул. Маринченко, 37.

Причина отключения - проверка бойлеров.

ИСТОЧНИК KP.RU