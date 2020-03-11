Андрей Клычков подписал указ о выплатах несовершеннолетним узникам концлагерей
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о предоставлении единовременной выплаты жителям региона, которые в годы Великой Отечественной войны оказались узниками концлагерей. Сумма составит 5 тысяч рублей.
- Единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей будет предоставлена в 2020 году бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.
Деньги будут выделены из бюджета области.
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ИСТОЧНИК KP.RU