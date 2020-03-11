В Орловской области 8 гектаров горящего сухостоя потушили пожарные

11 Март 2020 2020-03-11T09:50:46+03:00

В прошедшие выходные спасатели выезжали на тушение горящей травы больше 30 раз Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орловской области продолжается "сезон" горения сухой травы. В прошедшие праздничные выходные пожарным приходилось больше 30 раз выезжать и тушить распространившийся огонь, общая площадь горения превысила 8 гектаров.

В МЧС отмечают, что поджоги сухостоя и мусора каждую весну становятся настоящей проблемы. Ведь это и вредно для экологии, и может привести к непредсказуемым последствиям: огонь по сухой растительности распространяется очень быстро. Чтобы потушить большой очаг возгорания, нужно несколько часов работы. Для нарушителей-поджигателей предусмотрены штрафы.

-Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU