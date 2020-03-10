В праздничные выходные в Орле активизировались дебоширы и воры

10 Март 2020 2020-03-10T16:29:05+03:00

Силовики выезжали на вызовы о правонарушениях больше 20 раз

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В минувшие праздничные выходные сотрудникам Росгвардии в Орле больше двух десятков раз пришлось выезжать на вызовы о разных правонарушениях. В городе активизировались дебоширы и воры.

Так, силовики утихомиривали посетителя питейного заведения. Инцидент произошел в Железнодорлжном районе. 37-летний мужчина приложился к бутылке в пивном баре, после чего стал агрессивно себя вести, оскорблял персонал, пытался вовлечь в конфликт других посетителей. Аналогичная же ситуация произошла в пивнушке на Планерной улице. Силовики поумерили пыл буйных выпивох, разбираться с ними будет полиция.

Пресекли Росгвардейцы целый ряд краж из торговых точек.

- Росгвардейцами были задержаны уроженцы города Орла и Орловской области, пытавшиеся вынести из магазинов неоплаченными продукты питания, алкоголь и товары других категорий, - рассказала "КП" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU