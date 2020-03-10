В праздничные выходные в Орле активизировались дебоширы и воры
В минувшие праздничные выходные сотрудникам Росгвардии в Орле больше двух десятков раз пришлось выезжать на вызовы о разных правонарушениях. В городе активизировались дебоширы и воры.
Так, силовики утихомиривали посетителя питейного заведения. Инцидент произошел в Железнодорлжном районе. 37-летний мужчина приложился к бутылке в пивном баре, после чего стал агрессивно себя вести, оскорблял персонал, пытался вовлечь в конфликт других посетителей. Аналогичная же ситуация произошла в пивнушке на Планерной улице. Силовики поумерили пыл буйных выпивох, разбираться с ними будет полиция.
Пресекли Росгвардейцы целый ряд краж из торговых точек.
- Росгвардейцами были задержаны уроженцы города Орла и Орловской области, пытавшиеся вынести из магазинов неоплаченными продукты питания, алкоголь и товары других категорий, - рассказала "КП" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU