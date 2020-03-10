Следком возбудил уголовное дело по факту удара током малыша в Орле

10 Март 2020 2020-03-10T16:08:10+03:00

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В Орле возбуждено уголовное дело по факту получения электротравмы ребенком. Следком выяснит, кто виноват в том, что трехлетнего мальчика ударили током оголенные провода на фонарном столбе.

"Комсомольская правда в Орле" рассказывала читателям историю о том, как обычная вечерняя прогулка мамы с сыном обернулась ЧП. Трехлетний мальчик получил удар током на улице Металлургов. Сейчас малыш вместе с мамой в больнице, под наблюдением врачей. СК сперва назначил доследственную проверку, однако следом возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания объектов улично-дорожной сети, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Контроль над расследованием взял начальник регионального ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU