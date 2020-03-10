2020-03-10T16:08:10+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело по факту удара током малыша в Орле

Мальчик получил электротравму на прогулке: дотронулся до фонарного столба
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле возбуждено уголовное дело по факту получения электротравмы ребенком. Следком выяснит, кто виноват в том, что трехлетнего мальчика ударили током оголенные провода на фонарном столбе.

"Комсомольская правда в Орле" рассказывала читателям историю о том, как обычная вечерняя прогулка мамы с сыном обернулась ЧП. Трехлетний мальчик получил удар током на улице Металлургов. Сейчас малыш вместе с мамой в больнице, под наблюдением врачей. СК сперва назначил доследственную проверку, однако следом возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания объектов улично-дорожной сети, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Контроль над расследованием взял начальник регионального ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трехлетнего малыша госпитализировали в больницу после того, как его ударил током фонарный столб. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, мама мальчика рассказала "Комсомолке" о случившемся...(далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24