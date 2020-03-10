В прошлом году в Орле 76 детей обрели семьи

10 Март 2020 2020-03-10T15:56:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Орле 76 детей обрели семьи. По статистике, жители города все чаще становятся приемными родителями.

Если в 2012 году в Орле было всего 30 приемных семей, то в 2019 их количество выросло до 130. В опекунских семьях воспитывается, сегодня, 249 детей, в приемных 177, 51 ребенок находится в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- До сих пор бывают случаи, когда матери оставляют своих малышей в роддомах. Это происходит из-за тяжелых врожденных пороков развития детей, социальной неустроенности родителей и их юного возраста и из-за отсутствия чувство материнства. Однако ситуация улучшилась: 24 «отказника» в 2012 году против девяти в 2019 году, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU