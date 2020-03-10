В Орле под суд пойдет дачник, убивший и расчленивший соседа по участку

10 Март 2020 2020-03-10T15:04:23+03:00

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В Орловской области следком завершил расследование кровавого убийства, произошедшего в одном из дачных поселков. Под суд пойдет орловец, прикончивший соседа по участку отверткой из-за личной неприязни.

Все случилось в апреле 2019 года. Тогда 47-летний мужчина проводил время на своем дачном участке в СНТ "Наука". Но в один день мужчина не вышел на связь с родными, на даче его не оказалось. Волонтеры и полиция искали орловца, но живым увидеть его больше было не суждено. Как оказалось, он стал жертвой пьяного соседа: после ссоры тот зверски прикончил мужчину. Тело он расчленил и сбросил в колодец, при этом в помощники взял своего знакомого. Более того, нападавший еще и обчистил участок своей жертвы: вынес материальных ценностей больше чем на сто тысяч рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Действия 32-летнего местного жителя, являвшегося свидетелем произошедшего, совершившего укрывательство особо тяжкого преступления, квалифицированы следствием по ст. 316 УК РФ. Предварительное следствие по данному уголовному делу также завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU