Орловские школьники поборются за звание "Ученик года 2020"

10 Март 2020 2020-03-10T13:25:34+03:00

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В Орле на этой неделе выберут "Ученика года 2020". Школьники-конкурсанты встретятся в финале 12 марта.

В финальный этап прошли 18 учащихся. Это активные, творческие, успешные школьники из разных образовательных учреждений региона. Им предстоит пройти несколько этапов: представить творческую презентацию, ответить на вопроса краеведческого теста,принять участие в дискуссии на тему Великой Отечественной войны.

- Конкурс проводится в восьмой раз в целях выявления общественно активных, творческих, успешных учащихся общеобразовательных организаций региона. Его инициатором является Департамент образования области, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Встретятся школьники на площадке Мезенского педколледжа.

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ИСТОЧНИК KP.RU