Орловские школьники поборются за звание "Ученик года 2020"
В Орле на этой неделе выберут "Ученика года 2020". Школьники-конкурсанты встретятся в финале 12 марта.
В финальный этап прошли 18 учащихся. Это активные, творческие, успешные школьники из разных образовательных учреждений региона. Им предстоит пройти несколько этапов: представить творческую презентацию, ответить на вопроса краеведческого теста,принять участие в дискуссии на тему Великой Отечественной войны.
- Конкурс проводится в восьмой раз в целях выявления общественно активных, творческих, успешных учащихся общеобразовательных организаций региона. Его инициатором является Департамент образования области, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
Встретятся школьники на площадке Мезенского педколледжа.
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ИСТОЧНИК KP.RU