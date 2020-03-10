Преподаватель Гнесинки проведет для орловцев открытый мастер-класс

10 Март 2020 2020-03-10T13:09:01+03:00

Павел Уханов выступит в облцентре вместе с ансамблем «GармоньDrive»

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На следующей неделе в Орел приедет преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных Павел Уханов. Заслуженный гармонист РФ проведет для жителей облцентра открытый бесплатный мастер-класс и выступит вместе с ансамблем «GармоньDrive».

Павел Уханов привезет свою частную коллекцию гармоник, самые редкие из которых гармоника-черепашка и настоящую английскую концертину 1896 года. Кроме того, маэстро расскажет о современных технологиях в музыкальном искусстве, импровизации и аранжировке.

Чтобы попасть на встречу с Павлом Ухановым необходимо до 13 марта прислать заявку на адрес v.devyatin@mail.ru с пометкой «Мастер-класс» и «Лекция-концерт».

Подробную информацию можно уточнить по телефону (4862) 33-03-12 (Девятина Елена Николаевна, методист Детской музыкальной школы им. Прокофьева).

КОГДА? ГДЕ?

19 марта

с 13.30 до 15.45 - мастер-класс

с 16.00 до 18.00 - лекция-концерт

ул. Металлургов, 3

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ИСТОЧНИК KP.RU