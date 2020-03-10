В Орловской области пожилой мужчина погиб при пожаре в доме
В Орловской области мужчина погиб при пожаре в доме. Трагическое ЧП случилось 8 марта в Хотынецком районе.
Сигнал о пожаре поступил спасателям утром, около половины восьмого: горел дом в деревне Горки. В 8.05 в здании обнаружили тело 60-летнего мужчины.
- В результате пожара прогорели деревянные полы на площади 15 квадратных метров, от термического воздействия пострадали предметы мебели и интерьера. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего в праздничные выходные спасатели выезжали на разные происшествия 67 раз. На ликвидацию пожаров из них - 41 раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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