Орловскому легкоатлету Илье Аксенову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»
Сегодня, 10 марта, орловскому легкоатлету Илье Аксенову вручили удостоверение и знак «Заслуженного мастера спорта России».
Мастера спорта международного класса с нарушением слуха, победителя и призера Чемпионатов России и мира с этим событием поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
- Особо удачным и богатым на достижения стал для нашего спортсмена 2019 год, когда Илья завоевал победу на Чемпионате Европы по легкой атлетике и блестяще выступил на Чемпионате мира, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Почетное звание присвоили орловцу по совокупности спортивных побед в 2019 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU