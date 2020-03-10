2020-03-10T12:34:40+03:00
Спорт

Орловскому легкоатлету Илье Аксенову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»

Удостоверение спортсмен с нарушением слуха получил из рук главы региона
Наталья Меркулова
Поделиться:
Легкоатлету Илье Аксенову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России". Фото пресс-службы губернатора Орловской областиЛегкоатлету Илье Аксенову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России". Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 марта, орловскому легкоатлету Илье Аксенову вручили удостоверение и знак «Заслуженного мастера спорта России».

Мастера спорта международного класса с нарушением слуха, победителя и призера Чемпионатов России и мира с этим событием поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Особо удачным и богатым на достижения стал для нашего спортсмена 2019 год, когда Илья завоевал победу на Чемпионате Европы по легкой атлетике и блестяще выступил на Чемпионате мира, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Почетное звание присвоили орловцу по совокупности спортивных побед в 2019 году.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловские школьники поборются за звание "Ученик года 2020"
Преподаватель Гнесинки проведет для орловцев открытый мастер-класс
В Орловской области пожилой мужчина погиб при пожаре в доме
Орловскому легкоатлету Илье Аксенову присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»
Рок-группа "Сурганова и оркестр" выступит в Орле
Орловчанка добилась демонтажа скамьи и урны возле своего дома через суд
Под Орлом задержан мужчина, совершивший разбойное нападение
В Орловской области «Нива» протаранила автобус «Кромы-Железногорск»
В селе Бельдяжки Орловской области сгорел жилой дом
В праздничные дни на орловских дорогах поймали 18 водителей подшофе
В Орловской области пьяный водитель сбил пешехода и скрылся
Карантин по АЧС в Орловской области отменили в четырех районах
Скончался водитель "ВАЗа", угодивший в ДТП на Карачевском шоссе Орла
В Орловской области 34-летний мужчина вышел из дома и пропал
Орловцев приглашают на встречу с детским писателем Наталией Волковой
Орловец, избивший знакомого, отправится за решетку на 1 год
В Орловской области три района получат гранты
В Орловской области стартовал конкурс «Учитель года»
В Орле на Карачевском шоссе легковушка столкнулась с грузовиком
К концу недели в Орле похолодает
Орловцам предлагали купить в интернете липовые дипломы
В Орле выберут мисс "Ассамблея народов России"
С Международным женским днем орловчанок поздравил Андрей Клычков
В Орле многодетных мам с 8 марта поздравили полицейские
Праздничные выходные в Орле выдадутся дождливыми
В ДТП на Наугорке в Орле пострадали два человека