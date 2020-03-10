Рок-группа "Сурганова и оркестр" выступит в Орле
В Орле выступит рок-группа "Сурганова и оркестр". Концерт состоится уже в грядущую субботу, 14 марта.
Светлана Сурганова и ее музыкальный коллектив представят фанатам новую программу "На контрасте". В ее основу заложен дух первых альбомов группы, принесших ей популярность. Это разножанровые треки, подкупающая лирика, душевность. Ведь именно этим 16 лет назад "Сурганова и оркестр" покорили слушателей и музыкальных критиков.
Билеты можно купить в кассах "ОрелКонцерт" или онлайн здесь.
КОГДА? ГДЕ?
14 марта, 19.00
Кромское ш-се, 4 (Конгресс-Холл)
(12+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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