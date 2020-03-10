Орловчанка добилась демонтажа скамьи и урны возле своего дома через суд

10 Март 2020 2020-03-10T12:16:05+03:00

Жительница облцентра пожаловалась, что их установили под окном ее квартиры

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В Орле жительница одного из многоквартирных домов в советском районе через суд добилась, чтобы скамью и урны под ее окнами убрали. По мнению женщины, такое «благоустройство» двора создало для нее дискомфорт и нарушило права.

Как стало известно, ремонт дворовой территории проходил еще в 2017 году. Тогда и появились рядом с домом злополучная лавочка на расстоянии 7 сантиметров от стены дома.

- Жительница дома подала иск на "УКХ города Орла". Исследовав предоставленные доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований. В течение 10 суток с момента вступления решения в законную силу скамья и урна должны быть демонтированы, - рассказали «КП» в пресс-службе Советского районного суда города.

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ИСТОЧНИК KP.RU