Под Орлом задержан мужчина, совершивший разбойное нападение
Орловские полицейские задержали 30-летнего мужчину, совершившего разбойное нападение на случайного знакомого. Силой отобрав у него деньги и документы, он сбежал.
Как выяснили сотрудники ОМВД России по Орловскому району, происшествие случилось, когда потерпевший был малознакомой компании. Ни фамилии, ни адреса обидчика мужчина не знал.
- Преступник отобрал потерпевшего все имеющиеся деньги в сумме 1 тысяча 200 рублей, документы и банковские карты. По данному факту возбудили уголовное дело и начали розыск грабителя, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Вскоре подозреваемый по делу был задержан. При нем нашли у краденные документы и банковские карты. Деньги же он успел потратить. На данный момент следствие продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU