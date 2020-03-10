2020-03-10T11:59:08+03:00
Общество

Под Орлом задержан мужчина, совершивший разбойное нападение

Грабитель силой отобрал у случайного знакомого деньги и документы
Наталья Меркулова
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Под Орлом задержан 30-летний мужчина, совершивший разбойное нападениеПод Орлом задержан 30-летний мужчина, совершивший разбойное нападениеФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские задержали 30-летнего мужчину, совершившего разбойное нападение на случайного знакомого. Силой отобрав у него деньги и документы, он сбежал.

Как выяснили сотрудники ОМВД России по Орловскому району, происшествие случилось, когда потерпевший был малознакомой компании. Ни фамилии, ни адреса обидчика мужчина не знал.

- Преступник отобрал потерпевшего все имеющиеся деньги в сумме 1 тысяча 200 рублей, документы и банковские карты. По данному факту возбудили уголовное дело и начали розыск грабителя, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вскоре подозреваемый по делу был задержан. При нем нашли у краденные документы и банковские карты. Деньги же он успел потратить. На данный момент следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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